Jardin Mousset en chansons 163, route de Luxembourg L-4243 Esch-sur-Alzette, 2 juin 2023, Esch-sur-Alzette.

Jardin Mousset en chansons Vendredi 2 juin, 17h00 163, route de Luxembourg L-4243 Esch-sur-Alzette

L’art et la nature sont deux éléments qui fusionnent en merveilleuse harmonie. Le célèbre peintre Eugène Mousset a tenté de capturer cette harmonie naturelle dans divers tableaux. Dans le cadre du projet « Jardin en musique », nous souhaitons poursuivre cette intention de l’artiste en musique, dans le jardin de la maison où il a vécu et œuvré.

En collaboration avec la ville d’Esch, l’artiste luxembourgeois GEORGE PHILIPPART, qui a trouvé sa vocation dans la variété française, présentera ses plus belles chansons lors d’un moment convivial dans le jardin de la Maison Mousset. Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience musicale unique dans un cadre naturel et artistique.

163, route de Luxembourg L-4243 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Canton Esch-sur-Alzette 621 271 002 http://www.georgephilippart.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T17:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

©George Philippart