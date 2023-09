IBT Côte d’Azur 163 boulevard du Mercantour Nice, 12 octobre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

L’objectif de ce salon est de fédérer les acteurs publics et privés, fournisseurs de solutions pour faire du business, relever les challenges d’aujourd’hui et de demain et renforcer l’attractivité des métiers de l’industrie et de la construction..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . .

163 boulevard du Mercantour Palais Nikaïa

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The aim of the show is to bring together the public and private players who provide solutions for doing business, meeting the challenges of today and tomorrow, and making the industry and construction professions more attractive.

El objetivo del salón es reunir a los agentes públicos y privados y a los proveedores de soluciones empresariales, para hacer frente a los retos de hoy y de mañana, y aumentar el atractivo de las carreras en la industria y la construcción.

Das Ziel dieser Messe ist es, öffentliche und private Akteure zusammenzubringen, die Lösungen anbieten, um Geschäfte zu machen, die Herausforderungen von heute und morgen zu meistern und die Attraktivität der Berufe in der Industrie und im Bauwesen zu steigern.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur