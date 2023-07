Foire à l’ail et à l’artisanat – 34ème édition 163-135 route de Crest Sauzet, 28 juillet 2023, Sauzet.

Sauzet,Drôme

34ème édition foire à l’ail et à l’artisanat les 28, 29 et 30 juillet au Parc Sestier de Sauzet.

Un programme riche : pétanque, concert, chasse à l’ail, paëlla, fanfare, buvette et restauration sur place..

2023-07-28 fin : 2023-07-30 . .

163-135 route de Crest Parc Sestier

Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



34th garlic and craft fair on July 28, 29 and 30 in Sauzet’s Parc Sestier.

A rich program: pétanque, concert, garlic hunt, paëlla, brass band, refreshments and on-site catering.

34ª feria del ajo y la artesanía los días 28, 29 y 30 de julio en el Parc Sestier de Sauzet.

Un rico programa: petanca, concierto, caza del ajo, paëlla, banda de música, chiringuitos y restauración in situ.

34. Knoblauch- und Kunsthandwerksmesse am 28., 29. und 30. Juli im Parc Sestier in Sauzet.

Ein reichhaltiges Programm: Boulespiel, Konzert, Knoblauchjagd, Paëlla, Blaskapelle, Getränkestand und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération