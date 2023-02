1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE, 18 mars 2023, Montpellier . 1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE 34 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Herault

2023-03-18 15:00:00 – 2023-03-18 17:00:00 Montpellier

Herault Il y a 400 ans…

Le 31 août 1622 débute le siège de la ville par Louis XIII et ses troupes. Cette date marque un tournant dans l’histoire de la ville. Elle s’inscrit dans une longue période de plus de deux siècles d’affrontements entre catholiques et protestants. La citadelle est née de cet évènement et a connu par la suite un destin unique.

La visite proposée raconte cette histoire en vous faisant pénétrer de façon exceptionnelle au sein de la citadelle (aujourd’hui occupée par le Lycée Joffre) et parcourir des lieux de mémoire sur l’Esplanade et dans l’Ecusson. Venez écouter les témoignages laissés par les hommes et les femmes de ce temps et imaginer Montpellier autrement… Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle. Réservation obligatoire à venir prochainement Il y a 400 ans…

Le 31 août 1622 débute le siège de la ville par Louis XIII et ses troupes. Montpellier

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 34 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Herault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Herault

Montpellier Montpellier Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier /

1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE 2023-03-18 was last modified: by 1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE Montpellier 18 mars 2023 34 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Herault