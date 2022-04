1620 Loraldia, la renaissance navarraise Irissarry, 15 avril 2022, Irissarry.

1620 Loraldia, la renaissance navarraise Irissarry

2022-04-15 – 2022-06-25

Irissarry Pyrénées-Atlantiques Irissarry

EUR 0 0 L’exposition « 1620 Loraldia. La Renaissance navarraise » met en lumière les dernières années d’existence du royaume de Navarre de 1520 à 1620. Celui-ci, restreint au côté nord des Pyrénées, connut une effervescence culturelle et participa aux grands mouvements de son temps.

Laissez-vous entraîner dans cette histoire méconnue, au gré des illustrations et des documents de l’époque, et plongez dans l’univers de ce petit royaume pyrénéen et les actions de ses reines et rois.

Cette exposition est réalisée en partenariat avec l’association Zabalik, l’association Hernani Errotzen et la Fondation Nabarralde.

+33 5 59 37 97 20

Irissarry

