SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU 1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses, 25 novembre 2023, Nayemont-les-Fosses.

Nayemont-les-Fosses,Vosges

Le Beaujolais Nouveau arrive, à cette occasion retrouvons nous autour d’une bouteille de Beaujolais nouveau 2023 et d’un repas avec animation garantie. Renseignement et réservation avant le 20 novembre.. Adultes

Samedi 2023-11-25 19:30:00 fin : 2023-11-25 23:30:00. 20 EUR.

1620 Chemin des Goutys Centre de Loisirs

Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est



Beaujolais Nouveau is just around the corner, so let’s get together for a bottle of Beaujolais nouveau 2023 and a meal with guaranteed entertainment. Information and booking before November 20.

El Beaujolais Nouveau está a la vuelta de la esquina, así que reúnase para degustar una botella de Beaujolais Nouveau 2023 y una comida con espectáculo garantizado. Información y reservas antes del 20 de noviembre.

Der Beaujolais Nouveau kommt. Zu diesem Anlass treffen wir uns bei einer Flasche Beaujolais Nouveau 2023 und einem Essen mit garantierter Animation. Informationen und Reservierungen vor dem 20. November.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES