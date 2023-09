CONFÉRENCE : SE LAVER EN DEHORS DE CHEZ SOI. UNE URGENCE SOCIALE REMISE À L’AGENDA POLITIQUE 1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses, 29 septembre 2023, Nayemont-les-Fosses.

Nayemont-les-Fosses,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

Avec Lucie BONY, géographe, Marie CHABROL, géographe, Judicaëlle DIETRICH, géographe.

Se laver dans des bains-douches publics a longtemps été une pratique banale et populaire en France. L’augmentation du taux d’équipement des logements en salles de bain a rendu cette pratique marginale, réduite à celles et ceux qui n’ont pas de chez soi, souvent déléguée aux associations d’aide aux sans-abris. Les crises sociale, sanitaire et écologique remettent aujourd’hui le sujet sur la scène publique et à l’agenda des politiques.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 21:00:00. 0 EUR.

1620 Chemin des Goutys

Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

With Lucie BONY, geographer, Marie CHABROL, geographer, Judicaëlle DIETRICH, geographer.

Washing in public bathhouses has long been a common and popular practice in France. As more and more homes have been equipped with bathrooms, the practice has become marginalized, confined to those who have no home of their own, and often delegated to associations helping the homeless. Today, the social, health and ecological crises are putting the issue back on the public agenda and on the political agenda.

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

Con Lucie BONY, geógrafa, Marie CHABROL, geógrafa, Judicaëlle DIETRICH, geógrafa.

Lavarse en los baños y duchas públicos es una práctica común y popular en Francia desde hace mucho tiempo. A medida que aumentaba el número de viviendas equipadas con cuarto de baño, esta práctica se ha vuelto marginal, confinada a quienes no tienen vivienda propia y delegada a menudo en asociaciones de ayuda a los sin techo. Ahora, la crisis social, sanitaria y medioambiental vuelve a poner el tema en la agenda pública y política.

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

Mit Lucie BONY, Geographin, Marie CHABROL, Geographin, Judicaëlle DIETRICH, Geographin.

Sich in öffentlichen Duschbädern zu waschen, war in Frankreich lange Zeit eine banale und beliebte Praxis. Mit der zunehmenden Ausstattung von Wohnungen mit Badezimmern wurde diese Praxis marginal, auf diejenigen beschränkt, die kein eigenes Zuhause haben, und oft an Obdachlosenorganisationen delegiert. Die soziale, gesundheitliche und ökologische Krise hat das Thema wieder auf die öffentliche Bühne und auf die politische Agenda gebracht.

