« Les temps changent » exposition collective. 162 rue Bourbon Châtellerault, 15 mars 2024, Châtellerault.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 14:00:00

fin : 2024-03-15 18:00:00

L’exposition présente les estampes

réalisées par 12 artistes dans les

différents ateliers de France. Le titre de

l’exposition « Les temps changent… »

est aussi le thème de la commande

qui amené les artistes à réfléchir à ce

sujet par la production d’une nouvelle

estampe.

Cette commande publique est pilotée par le

Centre National des Arts Plastiques (CNAP) et

l’Association de Développement et de Recherche

sur les Artothèques (ADRA)..

162 rue Bourbon Artothèque Maison Descartes

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP