Le barbu du square : pièce de théâtre inédite de Boby Lapointe 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement, 14 juin 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Ici, contrairement à ses chansons, Boby Lapointe ne propose pas de jeux de mots mais des jeux de rôles cocasses.. Enfants

2024-06-14 20:00:00 fin : 2024-06-14 . EUR.

162 La Canebière Théâtre de l’Odéon

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Here, unlike his songs, Boby Lapointe doesn’t use wordplay, but rather comical role-playing.

Aquí, al contrario que en sus canciones, Boby Lapointe no juega con las palabras, sino con cómicos juegos de rol.

Hier bietet Boby Lapointe im Gegensatz zu seinen Liedern keine Wortspiele, sondern komische Rollenspiele.

