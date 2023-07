Les Gros patinent bien 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement, 19 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les Gros patinent bien et ça se sait :Molière du Théâtre Public l’an passé, le spectacle d’Olivier Martin-Salvan et de Pierre Guillois fait un carton avec leur cartoon en carton.. Enfants

2024-03-19 15:00:00 fin : 2024-03-19 . EUR.

162 La Canebière Théâtre de l’Odéon

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Gros patinent bien et ça sait :Winner of last year’s Molière du Théâtre Public, Olivier Martin-Salvan and Pierre Guillois’s cardboard cartoon is a big hit.

Les Gros patinent bien et ça sait :Ganadora del Molière du Théâtre Public del año pasado, la caricatura de cartón de Olivier Martin-Salvan y Pierre Guillois es todo un éxito.

Les Gros skaten gut und das weiß man: Die Show von Olivier Martin-Salvan und Pierre Guillois, die im letzten Jahr mit dem Molière du Théâtre Public ausgezeichnet wurde, ist mit ihrem Cartoon aus Pappe ein Hit.

