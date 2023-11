Dodo 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement, 3 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Théâtre musical dès 6 mois. Le Festival Tous en Sons ! vous donne rendez-vous le 3 décembre au Théâtre de l’Odéon.. Enfants

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

162 La Canebière Théâtre de l’Odéon

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical theater from 6 months. The Tous en Sons! Festival takes place on December 3 at the Théâtre de l’Odéon.

Teatro musical a partir de 6 meses. El Festival Tous en Sons! se celebra el 3 de diciembre en el Théâtre de l’Odéon.

Musiktheater ab 6 Monaten. Das Festival Tous en Sons! lädt Sie am 3. Dezember ins Théâtre de l’Odéon ein.

Mise à jour le 2023-11-20 par Ville de Marseille