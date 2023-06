Groupes de musique variée 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente Catégories d’Évènement: Charente

Châteauneuf-sur-Charente Groupes de musique variée 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Châteauneuf-sur-Charente, 21 juin 2023, Châteauneuf-sur-Charente. Groupes de musique variée Mercredi 21 juin, 18h00 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public 18h : Florence Bobe et les chanteurs en goguette

19h : Sofia Wess

20h : Sauce Peter Ramm(4)

21h : Gorovain (3)

22h :Groupe de lycéens d’Angèle (4) 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Place du 8 mai 16120 Châteauneuf Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 60 03 59 12 http://www.adarc.fr jardin public. Fête de la musique parking de l’école place du 8 mai Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:30:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:30:00+02:00 ©ADARC Détails Catégories d’Évènement: Charente, Châteauneuf-sur-Charente Autres Lieu 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Adresse Place du 8 mai 16120 Châteauneuf Ville Châteauneuf-sur-Charente Departement Charente Age min 2 Age max 99 Lieu Ville 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Châteauneuf-sur-Charente

16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Châteauneuf-sur-Charente Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-charente/

Groupes de musique variée 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Châteauneuf-sur-Charente 2023-06-21 was last modified: by Groupes de musique variée 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Châteauneuf-sur-Charente 16120 Châteauneuf su Charente Boulevard Pasteur jardin public Châteauneuf-sur-Charente 21 juin 2023