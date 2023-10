Ateliers créatifs : c’est moi qui l’ai fait ! 161 Avenue du Général Ferrié d’Aplemont Le Havre, 26 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Réalisez des objets originaux avec du matériel de récupération lors d’un atelier inventif, proposé dans une démarche de recyclage et de récupération.

Confection de produits de beauté naturels, préparation de peinture végétale, composition de bouquets de fleurs en trompe l’œil… Dans une démarche de recyclage et de réutilisation, réalisez différents objets originaux avec du matériel de récupération, du bois flotté trouvé sur la plage, des partitions de musique, des feuilles d’automne…

Silence ça pousse

Avec un vieux collant, de la terre et des graines, on va réaliser notre bonhomme gazon, il te suffir d’arroser, d’observer et de patienter…

Et tu pourras lui couper les cheveux !

A partir de 6 ans

Inscription obligatoire..

161 Avenue du Général Ferrié d’Aplemont Bibliothèque Anne de Graville

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



Create original objects with recycled materials in an inventive workshop, based on a recycling and reclamation approach.

Make natural beauty products, prepare vegetable-based paint, compose trompe l?il flower bouquets? As part of a recycling and reuse approach, create a range of original objects using salvaged materials, driftwood found on the beach, sheet music, autumn leaves…

Silence grows

With an old sticky note, some soil and seeds, we’re going to make our lawn man. All you have to do is water, observe and wait…

Then you can cut his hair!

Ages 6 and up

Registration required.

Fabrique objetos originales a partir de materiales reciclados en este ingenioso taller, basado en un enfoque de reciclaje y recuperación.

Elaborar productos de belleza naturales, preparar pinturas vegetales, componer ramos de flores en trampantojo.. En el marco de un enfoque de reciclaje y reutilización, elabore una serie de objetos originales a partir de materiales reciclados, trozos de madera encontrados en la playa, partituras, hojas de otoño, etc.

El silencio crece

Con una vieja nota adhesiva, un poco de tierra y algunas semillas, vamos a crear a nuestro hombre césped. Sólo tienes que regar, vigilar y esperar…

Después, ¡ya puedes cortarle el pelo!

A partir de 6 años

Inscripción obligatoria.

Stellen Sie in diesem einfallsreichen Workshop, der auf Recycling und Wiederverwertung ausgerichtet ist, originelle Gegenstände aus Altmaterial her.

Stellen Sie natürliche Schönheitsprodukte her, bereiten Sie Pflanzenfarben zu, stellen Sie Blumensträuße aus Trompe l’oeil zusammen? Im Rahmen eines Recycling- und Wiederverwendungskonzepts können Sie verschiedene originelle Objekte aus Altmaterial, Treibholz vom Strand, Musiknoten, Herbstblättern usw. herstellen.

Stille wächst

Mit einer alten Strumpfhose, Erde und Samen machen wir unseren Rasenmann. Du musst ihn nur gießen, beobachten und abwarten…

Und dann kannst du ihm die Haare schneiden!

Ab 6 Jahren

Anmeldung erforderlich.

