Brunch du mois 1607 Avenue du 11 Novembre 1918 Ondres, 26 novembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Un dimanche matin en mode brunch et shopping privé, difficile de faire mieux pour finir le week-end… RDV à l’Atelier de Paulette de 11h à 14h pour un moment convivial, salé, sucré, et stylé !

Dernier brunch de l’année ! Sur réservation uniquement. Nous contacter sur Facebook, Instagram ou directement en boutique pour réserver..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 14:00:00. EUR.

1607 Avenue du 11 Novembre 1918

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



A Sunday morning of brunch and private shopping – what better way to end the weekend? Join us at Atelier de Paulette from 11am to 2pm for a convivial, savory, sweet and stylish moment!

Last brunch of the year! Reservations required. Contact us on Facebook, Instagram or directly in store to reserve.

Un domingo por la mañana de brunch y compras privadas: ¿qué mejor manera de terminar el fin de semana? Acérquese a l’Atelier de Paulette de 11:00 a 14:00 para disfrutar de un almuerzo agradable, sabroso, dulce y elegante

Último brunch del año Reserva obligatoria. Póngase en contacto con nosotros en Facebook, Instagram o directamente en la tienda para reservar.

Ein Sonntagmorgen im Brunch- und Privatshopping-Modus – besser kann man das Wochenende kaum ausklingen lassen… RDV im Atelier de Paulette von 11 bis 14 Uhr für einen geselligen, salzigen, süßen und stilvollen Moment!

Letzter Brunch des Jahres! Nur mit Reservierung möglich. Kontaktieren Sie uns auf Facebook, Instagram oder direkt in der Boutique, um zu reservieren.

