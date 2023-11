Marché de Noël 1600 chemin du Rastelet Visan, 26 novembre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Marché de Noël ! Gastronomie et Artisanat au Domaine de Lucéna.. Art/ Bijoux – cosmétique – tombola – restauration avec assiettes de producteur.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

1600 chemin du Rastelet Domaine de Lucena

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas Market ! Gastronomy and crafts at Domaine de Lucéna… Art/ Jewellery – cosmetics – tombola – catering with producer’s plates

Mercado de Navidad Gastronomía y artesanía en el Domaine de Lucéna… Arte/ Joyería – cosméticos – tómbola – catering con platos de productores

Markt in der Weihnachtszeit! Gastronomie und Kunsthandwerk auf der Domaine de Lucéna… Kunst/ Schmuck – Kosmetik – Tombola – Verpflegung mit Produzententellern

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes