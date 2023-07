Ciné’Vignes 1600 Chemin du Rastelet Visan, 31 juillet 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Assistez à la projection du film « Alibi.com » au festival Ciné’Vignes ! Rendez-vous au charmant Domaine de Lucéna à Visan pour une soirée cinéma en plein air sous les étoiles..

2023-07-31 19:30:00 fin : 2023-07-31 00:00:00. .

1600 Chemin du Rastelet Domaine de Lucena

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Attend the screening of « Alibi.com » at the Ciné?Vignes festival! Join us at the charming Domaine de Lucéna in Visan for an evening of outdoor cinema under the stars.

Vea la película « Alibi.com » en el festival Ciné-Vignes Únase a nosotros en el encantador Domaine de Lucéna, en Visan, para disfrutar de una velada de cine al aire libre bajo las estrellas.

Besuchen Sie die Vorführung des Films « Alibi.com » beim Festival Ciné?Vignes! Treffen Sie sich auf der charmanten Domaine de Lucéna in Visan zu einem Open-Air-Kinoabend unter den Sternen.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes