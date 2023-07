SOIRÉE PAËLLA ANIMÉE PAR DUO JUKE BOX 1600 Chemin de Bédarieux Laurens, 11 août 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Le Camping de l’Oliveraie vous propose une soirée paëlla à partir de 19h00 . La soirée sera animée par le groupe DUO JUKE BOX à partir de 21h30. Venez faire votre programmation et ils enflammeront la piste. Entrée libre, restauration possible sur place dès 19h. Réservation conseillée pour le restaurant..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

1600 Chemin de Bédarieux

Laurens 34480 Hérault Occitanie



The Camping de l’Oliveraie invites you to a paella evening starting at 7:00 pm. The evening will be entertained by the DUO JUKE BOX band from 9:30pm. Come and join in the fun, and they’ll set the dancefloor alight. Admission free, catering available on site from 7pm. Reservations recommended for the restaurant.

El Camping de l’Oliveraie le invita a una velada de paella a partir de las 19.00 h. La velada estará amenizada por el grupo DUO JUKE BOX a partir de las 21.30 h. Vengan a divertirse y harán arder la pista de baile. Entrada gratuita, servicio de restauración in situ a partir de las 19.00 horas. Se recomienda reservar en el restaurante.

Der Campingplatz L’Oliveraie bietet Ihnen ab 19.00 Uhr einen Paella-Abend an. Ab 21:30 Uhr wird der Abend von der Gruppe DUO JUKE BOX moderiert. Kommen Sie und machen Sie Ihr Programm und sie werden die Tanzfläche zum Glühen bringen. Eintritt frei, Verpflegung ab 19 Uhr vor Ort möglich. Für das Restaurant wird eine Reservierung empfohlen.

