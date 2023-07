SOIRÉE MUSIQUE AVEC DJ XAVIER 1600 Chemin de Bédarieux Laurens, 9 août 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Le Camping de l’Oliveraie vous propose une soirée musique gratuite animée par DJ XAVIER, à partir de 21h30 . Entrée gratuite, restauration possible sur place dès 19h. Réservation conseillée pour le restaurant..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

1600 Chemin de Bédarieux

Laurens 34480 Hérault Occitanie



The Camping de l’Oliveraie offers a free evening of music hosted by DJ XAVIER, starting at 9:30pm. Admission free, catering available on site from 7pm. Reservations recommended for the restaurant.

El Camping de l’Oliveraie ofrece una velada musical gratuita con DJ XAVIER a partir de las 21.30 h. Entrada gratuita, servicio de restauración in situ a partir de las 19.00 h. Se recomienda reservar en el restaurante.

Der Campingplatz L’Oliveraie bietet Ihnen ab 21.30 Uhr einen kostenlosen Musikabend mit DJ XAVIER an. Eintritt frei, Essen und Trinken ab 19 Uhr vor Ort möglich. Reservierung für das Restaurant wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT AVANT-MONTS