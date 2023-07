SOIRÉE CONCERT AVEC ANGÉLIQUE & ROLAND 1600 Chemin de Bédarieux Laurens, 5 août 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Le Camping de l’Oliveraie vous propose un concert gratuit avec ANGÉLIQUE & ROLAND à partir de 21h30 . Entrée libre, restauration possible sur place dès 19h. Réservation conseillée pour le restaurant..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

1600 Chemin de Bédarieux

Laurens 34480 Hérault Occitanie



The Camping de l’Oliveraie offers a free concert with ANGÉLIQUE & ROLAND from 9.30pm. Entrance free, food available on site from 7pm. Reservations recommended for the restaurant.

El Camping de l’Oliveraie ofrece un concierto gratuito con ANGÉLIQUE & ROLAND a partir de las 21.30 h. Entrada gratuita, restaurante a partir de las 19 h. Se recomienda reservar mesa en el restaurante.

Der Campingplatz L’Oliveraie bietet Ihnen ab 21.30 Uhr ein kostenloses Konzert mit ANGÉLIQUE & ROLAND . Eintritt frei, Essen und Trinken ab 19 Uhr vor Ort möglich. Eine Reservierung für das Restaurant wird empfohlen.

