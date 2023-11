Lucien Gaudion – Cyclon 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Lab GAMERZ et 6MIC présentent une étape de création de Cyclon, un nouveau projet plastique et sonore de l’artiste Lucien Gaudion. Une première version de ce dispositif expérimental est présentée au public..

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

160 rue Pascal Duverger 6MIC : salle des musiques actuelles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lab GAMERZ and 6MIC present a stage in the creation of Cyclon, a new visual and sound project by artist Lucien Gaudion. A first version of this experimental device is presented to the public.

Lab GAMERZ y 6MIC presentan una etapa en la creación de Cyclon, un nuevo proyecto visual y sonoro del artista Lucien Gaudion. Se presenta al público una primera versión de este dispositivo experimental.

Lab GAMERZ und 6MIC präsentieren eine Schaffensphase von Cyclon, einem neuen plastischen und akustischen Projekt des Künstlers Lucien Gaudion. Eine erste Version dieser experimentellen Anordnung wird der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence