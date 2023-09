Komaneko 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence, 21 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

C’est une petite chatte espiègle qui ne manque pas d’idées pour occuper ses journées. Comme elle porte bien son nom, Komaneko signifie en japonais « le chat qui prend des images », notre petite héroïne décide de réaliser avec ses amis un film d’animation.. Enfants

2023-10-21 16:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

160 rue Pascal Duverger 6MIC : salle des musiques actuelles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



She’s a mischievous little cat with no shortage of ideas to occupy her days. As her name suggests, Komaneko means « the cat who takes pictures » in Japanese, so our little heroine decides to make an animated film with her friends.

Es una gatita traviesa con muchas ideas para ocupar sus días. Como su nombre indica, Komaneko significa « la gata que hace fotos » en japonés, así que nuestra pequeña heroína decide hacer una película de animación con sus amigos.

Sie ist eine verspielte kleine Katze, der es nicht an Ideen mangelt, wie sie ihren Tag verbringen kann. Da sie ihrem Namen alle Ehre macht – Komaneko bedeutet auf Japanisch « die Katze, die Bilder macht » -, beschließt unsere kleine Heldin, mit ihren Freunden einen Animationsfilm zu drehen.

