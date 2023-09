L’Odyssée d’Hippo 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence, 17 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Hippocampe Fou a réuni ses trois passions, la musique, le spectacle

vivant et le cinéma, pour vous emporter dans un voyage visuel et sonore,

un tour du monde initiatique, introspectif et onirique.. Enfants

2023-10-17 20:30:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

160 rue Pascal Duverger 6MIC : salle des musiques actuelles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Hippocampe Fou has brought together his three passions – music, live performance

and cinema, to take you on a visual and aural journey,

an initiatory, introspective and dreamlike world tour.

Hippocampe Fou ha combinado sus tres pasiones -la música, el espectáculo en directo y el cine- para llevarle a un viaje visual y sonoro

y el cine, para llevarle a un viaje visual y sonoro,

una vuelta al mundo iniciática, introspectiva y onírica.

Hippocampe Fou hat seine drei Leidenschaften, die Musik, die Aufführung

livemusik und Film, um Sie auf eine visuelle und akustische Reise zu entführen,

einer initiatischen, introspektiven und traumhaften Weltreise.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence