The Psychotic Monks 160 Rue Pascal Duverger, 29 avril 2023, Aix-en-Provence.

Depuis l’inaugural Silence Slowly And Madly Shines et Private Meaning First, The Psychotic Monks s’étaient faits (trop) discrets. Adeptes des riffs cramés et des contes sombres, les Parisiens reviennent vous faire tourner la tête..

2023-04-29 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

160 Rue Pascal Duverger 6MIC : salle des musiques actuelles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Since the inaugural Silence Slowly And Madly Shines and Private Meaning First, The Psychotic Monks have been (too) quiet. Adepts of burnt riffs and dark tales, the Parisians are back to make your head spin.

Desde los inaugurales Silence Slowly And Madly Shines y Private Meaning First, The Psychotic Monks han estado (demasiado) tranquilos. Avezados en riffs ardientes e historias oscuras, los parisinos han vuelto para hacerte girar la cabeza.

Seit dem Debüt Silence Slowly And Madly Shines und Private Meaning First war es (zu) still um The Psychotic Monks geworden. Die Pariser, die eine Vorliebe für verkrampfte Riffs und düstere Geschichten haben, sind wieder da, um dir den Kopf zu verdrehen.

