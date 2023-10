Marche – Octobre rose 160 Rue du Centre Culturel Fumel, 22 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Marche de 5 ou 15 kms au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Départ à 9h du centre culturel de Fumel, ravitaillement à mi-parcours, verre de l’amitié à l’arrivée.

La participation de 6 euros sera entièrement reversée à la Ligue contre le Cancer.

Inscription obligatoire..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

160 Rue du Centre Culturel

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



5 or 15 km walk to benefit the fight against breast cancer.

Departure at 9 a.m. from the Fumel cultural center, refreshment midway, friendly drink on arrival.

The participation of 6 euros will be entirely donated to the League against Cancer.

Registration required.

Marcha de 5 o 15 km a favor de la lucha contra el cáncer de mama.

Salida a las 9.00 h del centro cultural Fumel, avituallamiento a mitad de recorrido y copa de bienvenida a la llegada.

Los 6 euros de la inscripción se donarán íntegramente a la Ligue contre le Cancer.

Inscripción obligatoria.

Wanderung von 5 oder 15 km zu Gunsten des Kampfes gegen Brustkrebs.

Start um 9 Uhr am Kulturzentrum in Fumel, Verpflegung auf halber Strecke, Freundschaftsgetränk am Ziel.

Die Teilnahmegebühr von 6 Euro wird vollständig an die Krebsliga gespendet.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Fumel – Vallée du Lot