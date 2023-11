Crèche de Noël 160 rue des Marais Léoncel, 9 décembre 2023, Léoncel.

Léoncel,Drôme

Féérie de Noël autour de la crèche à l’auberge de Léoncel

Les santons racontent nos montagnes

Tous les ans, enfants et parents sont conviés à une déambulation dans des univers magiques et nouveaux !.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-03-10 18:00:00. .

160 rue des Marais Au magasin

Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas fairy tale around the crib at the inn of Léoncel

The Santons tell our mountains

Every year, children and parents are invited to wander through new and magical worlds!

Encanto navideño en torno al catre de la posada de Léoncel

Los santones cuentan la historia de nuestras montañas

Todos los años se invita a niños y padres a pasear por mundos mágicos y nuevos

Weihnachtszauber rund um die Krippe in der Auberge de Léoncel

Die Santons erzählen von unseren Bergen

Jedes Jahr werden Kinder und Eltern zu einem Spaziergang in magische und neue Welten eingeladen!

