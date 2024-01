Spectacle Musical : La Diva sans voix 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence, samedi 27 janvier 2024.

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Toute l’émotion de l’opéra, sans diva ni orchestre.

Confrontés à la réalité d’effectifs réduits dans certains opéras du 18ème siècle, trois musiciens se retrouvent « sur la touche ». Afin d’optimiser la gestion de son personnel artistique et pour tenter de valoriser cette hypothétique formation, l’Opéra fait appel à un «Uber-présentateur», polyvalent, flexible et à un coût modique, recruté par Pôle Emploi.



Sa mission – impossible : animer un programme des plus beaux extraits d’opéras, sans orchestre et avec une cantatrice malheureusement aphone. Ce conférencier n’est pas habitué aux cimes du belcanto, mais il est aguerri aux situations d’urgence. Tantôt « psych’opérapeute », tantôt conteur/affabulateur, tantôt animateur de show télévisé, il va accumuler les bourdes, mêler aux définitions approximatives et aux commentaires décalés, d’improbables enquêtes de satisfaction.



Sa rencontre avec ces musiciens « en surplus » va cependant finir par faire résonner la précarité de sa propre situation. Que signifie réussir sa vie aujourd’hui ? Satie est mort à 59 ans, dans une misère noire, nous dit-il. Que penser de ce genre d’artistes qui, passé la cinquantaine, n’ont toujours pas pu s’acheter une Rolex ?



Cet impromptu, chaotique et burlesque, se conclue par un manifeste poignant sur le sens profond de nos vies.

160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



