Spectacle Jeune Public : Le Gardeur de silences 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence, 9 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Gardeur de silences est un voyage dans le temps en compagnie de Pépé Séraphin, ancien bruiteur à la retraite et de sa petite fille Saéna..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Gardeur de silences is a journey back in time in the company of Pépé Séraphin, a retired noise-maker, and his granddaughter Saéna.

Le Gardeur de silences es un viaje en el tiempo en compañía de Pépé Séraphin, un ruidista jubilado, y su nieta Saéna.

Le Gardeur de Silences ist eine Zeitreise mit Pépé Séraphin, einem ehemaligen Geräuschemacher im Ruhestand, und seiner kleinen Tochter Saéna.

