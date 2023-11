Concert : Flo Catteau 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Concert : Flo Catteau 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence, 2 décembre 2023, Salon-de-Provence. Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône Concert de sortie du nouvel album : CACTUS.

2023-12-02 21:00:00 fin : 2023-12-02 23:30:00. EUR.

160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New album release concert: CACTUS Concierto de presentación del nuevo álbum: CACTUS Konzert zur Veröffentlichung des neuen Albums: CACTUS

160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône