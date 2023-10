Concert : Don Makelo 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence, 4 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’univers Don Maleko est à l’image de son identité plurielle et de son parcours éclectique : des textes universels et puissants posés sur une musique qui invite au voyage, à la découverte et à la communion..

2023-11-04 21:00:00 fin : 2023-11-04 23:00:00. .

160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Don Maleko?s universe reflects his multi-faceted identity and eclectic career: universal, powerful lyrics set to music that invites travel, discovery and communion.

El mundo de Don Maleko refleja su polifacética identidad y su ecléctica carrera: letras potentes y universales ambientadas en una música que invita a viajar, descubrir y compartir.

Die Welt von Don Maleko ist ein Spiegelbild seiner vielfältigen Identität und seines eklektischen Werdegangs: universelle und kraftvolle Texte, die auf eine Musik gelegt sind, die zu Reisen, Entdeckungen und Gemeinschaft einlädt.

