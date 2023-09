Concert : Zaarm 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence, 20 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

En partenariat avec les Z’Expressives 2023, le Portail Coucou reçoit le groupe ZAARM pour un concert rock..

2023-10-20 21:00:00 fin : 2023-10-20 23:00:00. EUR.

160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In partnership with the Z?Expressives 2023, the Portail Coucou welcomes the group ZAARM for a rock concert.

En colaboración con los Z?Expressives 2023, el Portail Coucou acoge al grupo ZAARM para un concierto de rock.

In Partnerschaft mit den Z?Expressives 2023 empfängt das Portail Coucou die Gruppe ZAARM für ein Rockkonzert.

