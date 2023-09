Concert de soutien au Secours Populaire 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence, 14 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Portail Coucou propose un concert de soutien au profit de l’antenne de Salon de Provence. Trois groupes de rock sur scène réunis pour la bonne cause !.

2023-10-14 21:00:00 fin : 2023-10-14 22:30:00. .

160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Portail Coucou offers a benefit concert for the Salon de Provence branch. Three rock bands on stage for a good cause!

Le Portail Coucou organiza un concierto benéfico para la sucursal del Salón de Provenza. ¡Tres bandas de rock en el escenario por una buena causa!

Das Portal Coucou veranstaltet ein Benefizkonzert zugunsten der Antenne von Salon de Provence. Drei Rockbands auf der Bühne vereint für den guten Zweck!

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence