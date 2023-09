Concert : Puppermastaz, du rap et des marionnettes ! 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence, 10 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le seul groupe de rap des marionnettes est de retour pour un spectacle live hors du commun au Portail Coucou..

2023-10-10 21:00:00 fin : 2023-10-10 . EUR.

160 Boulevard Lamartine Café Musique Portail Coucou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The only puppet rap group is back for an extraordinary live show at the Portail Coucou.

El único grupo de rap de marionetas vuelve para un extraordinario espectáculo en directo en el Portail Coucou.

Die einzige Rap-Gruppe der Marionetten ist wieder da und bietet eine außergewöhnliche Live-Show im Portail Coucou.

