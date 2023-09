Soirée jeux 16 ter Rue Emmanuel Bonnet Airvault, 29 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Soirée multijeux, ouvert à tous et à toutes. Possibilité d’apporter vos jeux. Panier repas à tirer du sac. Rendez-vous à partir de 18 h, au Pôle Enfance à Airvault. Gratuit. Possibilité d’apporter votre panier repas. Informations : 05 49 64 73 10 / accueil.avt@csc79.org.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

16 ter Rue Emmanuel Bonnet

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Multi-game evening, open to all. Bring your own games. Packed lunch. Meeting point from 6 p.m., at Pôle Enfance, Airvault. Free admission. Bring your own packed lunch. Information: 05 49 64 73 10 / accueil.avt@csc79.org

Tarde de juegos múltiples, abierta a todos. Trae tus propios juegos. Almuerzo para llevar. Punto de encuentro a partir de las 18.00 horas en el Pôle Enfance de Airvault. Entrada gratuita. Comida para llevar. Información: 05 49 64 73 10 / accueil.avt@csc79.org

Abend mit mehreren Spielen, offen für alle. Es besteht die Möglichkeit, Spiele mitzubringen. Essenskorb kann aus der Tasche gezogen werden. Treffpunkt ab 18 Uhr im Pôle Enfance in Airvault. Die Teilnahme ist kostenlos. Es besteht die Möglichkeit, ein Lunchpaket mitzubringen. Informationen: 05 49 64 73 10 / accueil.avt@csc79.org

Mise à jour le 2023-09-16 par CC Airvaudais Val du Thouet