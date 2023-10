Atelier loisirs créatifs bijoux et objets – Oh Les Beaux Jours ! 16 Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer, 21 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Enfants & adultes à partir de 4 ans

Collage avec strass et paillettes, recyclage, robot, customisation de vêtements, pop art, meubles de familles, fabrication de bijoux… Chaque jour une activité différente.

Possibilité de privatiser l’atelier (cours particulier, anniversaire etc…)

Renseignements et réservations : 06 60 98 33 30.

Vendredi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-11-05 12:00:00. .

Children & adults from 4 years old

Collage with rhinestones and glitter, recycling, robot, customization of clothes, pop art, family furniture, shells, jewelry making..

Possibility to privatize the workshop (private lessons, birthday party etc…)

Information and reservations : 06 60 98 33 30

Niños y adultos a partir de 4 años

Collage con pedrería y lentejuelas, reciclaje, robots, customización de ropa, arte pop, mobiliario familiar, fabricación de joyas.. Una actividad diferente cada día.

El taller se puede hacer privado (para clases particulares, cumpleaños, etc.)

Información y reservas: 06 60 98 33 30

Kinder & Erwachsene ab 4 Jahren

Collage mit Strass und Pailletten, Recycling, Roboter, Kleidung anpassen, Pop-Art, Familienmöbel, Schmuckherstellung? Jeden Tag eine andere Aktivität.

Möglichkeit, das Atelier zu privatisieren (Privatunterricht, Geburtstag, etc.)

Informationen und Reservierungen: 06 60 98 33 30

