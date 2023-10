Soirée POLLEN et jeux de sociétés 16 rue sainte marie Monflanquin, 21 novembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

La réseauthèque des bastides organise une soirée découverte de l’exposition à POLLEN puis jeux de société à la Médiathèque de Monflanquin..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

16 rue sainte marie Médiathèque

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The réseauthèque des bastides is organizing an evening to discover the POLLEN exhibition, followed by board games at the Monflanquin Médiathèque.

La réseauthèque des bastides organiza una velada para descubrir la exposición en POLLEN, seguida de juegos de mesa en la Médiathèque de Monflanquin.

Die Réseauthèque des bastides organisiert einen Abend zur Entdeckung der Ausstellung in POLLEN und anschließend Gesellschaftsspiele in der Mediathek von Monflanquin.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Coeur de Bastides