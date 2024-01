CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE PAR L’ORCHESTRE D’HARMONIE 16 Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots, lundi 25 novembre 2024.

Palavas-les-Flots Hérault

18h : Concert de la Sainte-Cécile par l’Orchestre d’Harmonie – Église Saint-Pierre – Entrée libre – Billetterie ouverte les 14, 16 et 23 novembre de 16h à 18h à la Maison des Loisirs (à côté du parking gratuit, des locaux du service stationnement et de la piscine municipale Aqua’titude)

16 Rue Saint-Pierre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



