CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE – 16ÈME FESTIVAL « MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER » 16 Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots, 3 mars 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

18h : Concert musique classique par le Quatuor Quatrâmes, dans le cadre du 16ème Festival « Musiques entre Terre et Mer » – Église Saint-Pierre – Offert par la Ville – Infos à venir sur l’ouverture de la billetterie qui sera au Service Culture du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h ou le samedi à la Médiathèque de 9h30 à 12h30.

2024-03-03 18:00:00 fin : 2024-03-03 . .

16 Rue Saint-Pierre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



6pm: Classical music concert by the Quatuor Quatrâmes, as part of the 16th « Musiques entre Terre et Mer » Festival – Saint-Pierre Church – Offered by the town – Information to come when the ticket office opens, which will be at the Service Culture from Monday to Friday, 8:30am-12pm and 1:30pm-5pm, or on Saturday at the Médiathèque from 9:30am to 12:30pm

18.00 h: Concierto de música clásica del Quatuor Quatrâmes, en el marco del 16º Festival « Musiques entre Terre et Mer » – Iglesia Saint-Pierre – Ofrecido por la Ciudad – Información a la apertura de la taquilla, que será en el Servicio de Cultura de lunes a viernes de 8.30 h a 12.00 h y de 13.30 h a 17.00 h o los sábados en la Mediateca de 9.30 h a 12.30 h

18h : Klassisches Konzert des Quatuor Quatrâmes im Rahmen des 16. Festivals » Musiques entre Terre et Mer » – Kirche Saint-Pierre – Auf Kosten der Stadt – Infos folgen bei der Eröffnung des Kartenvorverkaufs, der von Montag bis Freitag von 8h30-12h und 13h30-17h im Service Culture oder am Samstag von 9h30-12h30 in der Mediathek stattfinden wird

Mise à jour le 2023-11-10 par OT PALAVAS-LES-FLOTS