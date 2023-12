CONCERT : CHORALE LES GARRIGUES 16 Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots CONCERT : CHORALE LES GARRIGUES 16 Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots, 4 décembre 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots,Hérault Samedi 6 janvier à 17h00

localisation : Église Saint-Pierre

Entrée libre : infos https://www.choralelesgarrigues.fr/ La chorale Les Garrigues accompagnée par l’ensemble à cordes Vitapassion fête les Rois.

9pm – Concert des Garrigues – Sacred songs and traditional music – Église Saint-Pierre – Free admission – Info: 07 78 84 51 46 or https://www.choralelesgarrigues.fr/ 21.00 h – Concert des Garrigues – Cantos sagrados y música tradicional – Église Saint-Pierre – Entrada gratuita – Info: 07 78 84 51 46 o https://www.choralelesgarrigues.fr/ 21h – Concert des Garrigues – Geistliche Gesänge und traditionelle Musik – Kirche Saint-Pierre – Kostenlose Teilnahme- Infos: 07 78 84 51 46 oder https://www.choralelesgarrigues.fr/

