Visite guidée nocturne du Musée à la lampe torche 16 Rue Saint-Genest Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Visite guidée nocturne du Musée à la lampe torche 16 Rue Saint-Genest Nevers, 25 octobre 2023, Nevers. Nevers,Nièvre .

2023-10-25 fin : 2023-10-25 20:00:00. EUR.

16 Rue Saint-Genest Musée de la Faïence et des Beaux Arts

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-13 par OT NEVERS Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu 16 Rue Saint-Genest Adresse 16 Rue Saint-Genest Musée de la Faïence et des Beaux Arts Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville 16 Rue Saint-Genest Nevers latitude longitude 46.98629;3.15504

16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/