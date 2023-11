GOLDMEN 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe, 17 février 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Goldmen, c’est l’histoire de six gars qui aiment – adorent ! – la musique de Jean-Jacques Goldman.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

16 Rue Saint-Denis BP 50177

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Goldmen, the story of six guys who love – adore! – the music of Jean-Jacques Goldman

Goldmen es la historia de seis chicos que adoran la música de Jean-Jacques Goldman

Goldmen, das ist die Geschichte von sechs Jungs, die die Musik von Jean-Jacques Goldman mögen ? lieben!

