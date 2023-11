Soirée celtique 16 Rue Principale Saché, 25 novembre 2023, Saché.

Saché,Indre-et-Loire

Célébrez la Saint Andrew lors de la soirée celtique ! Repas concert avec le groupe « Lamb of Rum »

Réservation obligatoire.

Samedi 2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

16 Rue Principale

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Celebrate Saint Andrew’s Day with a Celtic evening! Meal concert with the « Lamb of Rum » band

Reservations required

¡Celebre el día de San Andrés con una velada celta! Concierto de comida con el grupo « Lamb of Rum »

Reserva obligatoria

Feiern Sie den Heiligen Andreas bei einem keltischen Abend! Konzertmahlzeit mit der Band « Lamb of Rum »

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme