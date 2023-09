Exposition de peinture Bernadette Sibé 16 Rue Pontrique Bayonne, 18 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Au sein de la galerie d’art Galerie des Corsaires au coeur du quartier du Petit bayonne, venez découvrir la nouvelle exposition par la peintre amateur Bernadette Sibé. Tous les sujets l’inspirent même si sa prédilection va vers les paysages, les vieilles rues … Elle aime cependant varier les sujets, les techniques et supports (aquarelle, encre de chine, acrylique ou huile travaillées de la même façon au pinceau ou au couteau , rehauts parfois avec des collages) et les approches (peinture sur le vif en extérieur, peinture d’après des photos personnelles, libre cours à l’imagination…). Peindre est une évasion complète. Ses tableaux montrent ainsi de nombreux paysages de France (Pays Basque, Landes, Poitou, Touraine), de Grèce, Madagascar, des marines, mais aussi des fleurs, quelques natures mortes et personnages. Sujets traités de façon plutôt traités de façon réaliste..

2023-09-18 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

16 Rue Pontrique Galerie des Corsaires

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the Galerie des Corsaires art gallery in the heart of the Petit Bayonne district, come and discover the new exhibition by amateur painter Bernadette Sibé. All subjects inspire her, even if she prefers landscapes and old streets? But she likes to vary her subjects, techniques and media (watercolour, Indian ink, acrylic or oil, worked in the same way with a brush or knife, sometimes with collages) and approaches (painting on the spot outdoors, painting from personal photos, giving free rein to the imagination…). Painting is a complete escape. Her paintings feature landscapes from France (Pays Basque, Landes, Poitou, Touraine), Greece, Madagascar, seascapes, flowers, still lifes and figures. The subjects are treated in a rather realistic manner.

En la galería de arte Galerie des Corsaires, en el corazón del barrio de Petit Bayonne, venga a descubrir la nueva exposición de la pintora aficionada Bernadette Sibé. Se inspira en todos los temas, aunque sus preferidos son los paisajes y las calles antiguas Pero le gusta variar de temas, técnicas y soportes (acuarela, tinta china, acrílico u óleo, pintados de la misma manera con pincel o espátula, a veces con collages) y enfoques (pintar del natural al aire libre, pintar a partir de fotografías personales, dar rienda suelta a la imaginación…). La pintura es una evasión total. Sus cuadros muestran muchos paisajes de Francia (Pays Basque, Landes, Poitou, Touraine), Grecia, Madagascar, marinas, pero también flores, algunos bodegones y personajes. Los temas están tratados de forma bastante realista.

In der Kunstgalerie Galerie des Corsaires im Herzen des Viertels Petit bayonne können Sie die neue Ausstellung der Hobbymalerin Bernadette Sibé entdecken. Sie lässt sich von allen Themen inspirieren, auch wenn sie Landschaften und alte Straßen bevorzugt Sie variiert jedoch gerne die Themen, die Techniken und Medien (Aquarell, Tusche, Acryl oder Öl, die auf die gleiche Weise mit Pinsel oder Messer bearbeitet werden, manchmal mit Collagen) und die Herangehensweisen (Malen im Freien, Malen nach persönlichen Fotos, der Fantasie freien Lauf lassen…). Malen ist eine komplette Flucht aus dem Alltag. Seine Bilder zeigen zahlreiche Landschaften aus Frankreich (Baskenland, Landes, Poitou, Touraine), Griechenland, Madagaskar, Meeresbilder, aber auch Blumen, einige Stillleben und Personen. Themen, die auf eher realistische Weise behandelt werden.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Bayonne