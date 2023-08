Exposition Mémoires Sensorielles par Jean-Claude Bertrand 16 Rue Pontrique Bayonne, 28 août 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Au sein de la galerie d’art Galerie des Corsaires au coeur du quartier du Petit bayonne, venez découvrir la nouvelle exposition Mémoires Sensorielles du peintre Jean-Claude BERTRAND. L’acte de peindre est pour Jean-Claude Bertrand, artiste peintre, vecteur de sens : Exposer ses œuvres au regard de l’autre, à sa perception, à son interprétation, c’est souhaiter qu’il s’y plonge à son tour, qu’il les apprivoise, cherche à les comprendre, qu’il en reçoive quelque chose et qu’il s’en nourrisse… Depuis sa sortie de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Nancy en 1971, il peint essentiellement de manière non figurative pour s’échapper de toute image stockée dans sa mémoire cognitive. Ce silence iconographique l’oblige à une écriture plus vraie et plus spirituelle..

2023-08-28 fin : 2023-09-09 19:00:00. EUR.

16 Rue Pontrique Galerie des Corsaires

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the Galerie des Corsaires art gallery in the heart of the Petit Bayonne district, discover the new exhibition Mémoires Sensorielles by painter Jean-Claude BERTRAND. For Jean-Claude Bertrand, the act of painting is a vector of meaning: To expose his works to the gaze of others, to their perception and interpretation, is to hope that they in turn will immerse themselves in them, tame them, seek to understand them, receive something from them and feed off them? Since graduating from Nancy?s Ecole Nationale des Beaux-Arts in 1971, he has been painting in an essentially non-figurative manner, to escape from any images stored in his cognitive memory. This iconographic silence forces him to write in a truer, more spiritual way.

Venga a descubrir la nueva exposición Mémoires Sensorielles del pintor Jean-Claude BERTRAND en la galería de arte Galerie des Corsaires, en el corazón del barrio de Petit Bayonne. Para Jean-Claude Bertrand, el acto de pintar es un vector de sentido: Al exponer sus obras a la mirada de los demás, a su percepción e interpretación, espera que éstos, a su vez, se sumerjan en ellas, las domestiquen, traten de comprenderlas, reciban algo de ellas y se alimenten de ellas? Desde que se licenció en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Nancy en 1971, pinta principalmente de forma no figurativa, para huir de cualquier imagen almacenada en su memoria cognitiva. Este silencio iconográfico le obliga a escribir de un modo más verdadero, más espiritual.

In der Kunstgalerie Galerie des Corsaires im Herzen des Viertels Petit bayonne können Sie die neue Ausstellung Mémoires Sensorielles des Malers Jean-Claude BERTRAND entdecken. Der Akt des Malens ist für den Maler Jean-Claude Bertrand ein Vektor der Sinne: Seine Werke dem Blick des Anderen, seiner Wahrnehmung und seiner Interpretation auszusetzen, bedeutet, dass er sich wünscht, dass er seinerseits in sie eintaucht, sie zähmt, sie zu verstehen versucht, etwas von ihnen empfängt und sich von ihnen nährt? Seit seinem Abschluss an der Ecole Nationale des Beaux-Arts de Nancy im Jahr 1971 malt er hauptsächlich ungegenständlich, um allen Bildern in seinem kognitiven Gedächtnis zu entfliehen. Diese ikonografische Stille zwingt ihn zu einer wahrhaftigeren und spirituelleren Schreibweise.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bayonne