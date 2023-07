Exposition de Sandrine Carobbé: Sous les pavés la plage 16 Rue Pontrique Bayonne, 4 juillet 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Sandrine Carobbé est une artiste peintre qui habite à Saint jean de Luz. Elle est originaire du sud-ouest de la France et a vécu 30 ans en outre-mer. Diplômée de l’école d’arts plastiques de la Martinique ou elle a reçu un enseignement pluridisciplinaire, son on œuvre s’exprime à travers plusieurs techniques : l‘événementiel, l’installation, le volume, la gravure, la photographie, la peinture.

Ses sources d’inspiration et d’influences sont nombreuses : l’œuvre de certains peintres, la schématisation chez Matisse, l’expressionnisme chez Munch, le street art, l’art du vitrail, l’art africain, les tatouages maori.

Au-delà des thèmes abordés sa démarche est animée par une volonté de trouver des réponses personnelles aux questions de la représentation, de la couleur de la lumière et du mouvement..

2023-07-04 fin : 2023-07-22 19:00:00.

16 Rue Pontrique Galerie des Corsaires

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sandrine Carobbé is a painter living in Saint jean de Luz. She is originally from south-west France and has lived overseas for 30 years. A graduate of the École d?arts plastiques de la Martinique, where she received multi-disciplinary training, her work expresses itself through several techniques: events, installation, volume, engraving, photography and painting.

Her sources of inspiration and influence are many: the work of certain painters, Matisse?s schematization, Munch?s expressionism, street art, stained glass, African art and Maori tattoos.

Beyond the themes he tackles, his approach is driven by a desire to find personal answers to questions of representation, color, light and movement.

Sandrine Carobbé es pintora y vive en San Juan de Luz. Originaria del suroeste de Francia, vive en el extranjero desde hace 30 años. Diplomada por la Escuela de Artes Plásticas de Martinica, donde recibió formación multidisciplinar, su obra se expresa a través de diversas técnicas: eventos, instalación, volumen, grabado, fotografía y pintura.

Sus fuentes de inspiración e influencia son múltiples: la obra de ciertos pintores, la esquematización de Matisse, el expresionismo de Munch, el arte callejero, el arte de las vidrieras, el arte africano y los tatuajes maoríes.

Más allá de los temas que aborda, su enfoque está impulsado por el deseo de encontrar respuestas personales a las cuestiones de la representación, el color, la luz y el movimiento.

Sandrine Carobbé ist eine Malerin, die in Saint jean de Luz lebt. Sie stammt aus dem Südwesten Frankreichs und hat 30 Jahre lang in Übersee gelebt. Sie ist Absolventin der École d’arts plastiques de la Martinique, wo sie eine multidisziplinäre Ausbildung erhielt. Ihr Werk umfasst verschiedene Techniken: Eventmanagement, Installation, Volumen, Gravur, Fotografie und Malerei.

Seine Inspirationsquellen und Einflüsse sind zahlreich: die Werke bestimmter Maler, die Schematisierung bei Matisse, der Expressionismus bei Munch, die Street Art, die Kunst der Glasmalerei, die afrikanische Kunst, die Maori-Tätowierungen.

Abgesehen von den behandelten Themen ist sein Vorgehen von dem Wunsch geleitet, persönliche Antworten auf die Fragen der Darstellung, der Farbe, des Lichts und der Bewegung zu finden.

