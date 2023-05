Le café discut’ à nyons 16 rue Pierre Toesca, 26 mai 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Dans le beau cadre arboré des jardins de La Maison Toesca, dans le parc de La Pousterle, venez Partager, Rencontrer, vous Réinventer: en échangeant, jouant à une partie de boules, de cartes ou autre, vous désaltérer, grignoter ou voire même cuisiner !.

2023-05-26 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-26 19:30:00. .

16 rue Pierre Toesca Maison Toesca

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the beautiful wooded setting of the gardens of La Maison Toesca, in the park of La Pousterle, come and share, meet, reinvent yourself: by exchanging, playing a game of bowls, cards or other, quenching your thirst, nibbling or even cooking!

En el bello marco arbolado de los jardines de La Maison Toesca, en el parque de La Pousterle, venga a compartir, encontrarse y reinventarse: ¡intercambiando, jugando una partida de petanca, cartas u otros juegos, saciando la sed, picoteando o incluso cocinando!

In der schönen Umgebung der Gärten von La Maison Toesca, im Park von La Pousterle, können Sie teilen, treffen und sich neu erfinden, indem Sie sich austauschen, eine Partie Boule oder Karten spielen, etwas trinken, einen Snack zu sich nehmen oder sogar selbst kochen!

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale