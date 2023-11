Fresque de l’alimentation 16 Rue Pierre Maître Reims, 20 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

FRESQUE DE L’ALIMENTATION

Tu as été séduit par La Fresque du Climat, tu te poses des questions sur l’impact de notre alimentation sur le climat, la biodiversité, la santé ou la résilience alimentaire, ou tu es simplement curieux ?

Mais c’est quoi La Fresque de l’Alimentation ?

C’est l’occasion de passer 3 heures ensemble pour :

– Avoir une vision globale des conséquences de notre alimentation sur l’être humain et son environnement (climat, biodiversité, …)

– Définir les principes d’une alimentation saine et durable : végétalisée, locale, bio, de saison, …

– S’engager individuellement et collectivement pour une alimentation plus durable grâce à des objectifs concrets et réalistes.

Prend vite ta place !.

2023-11-20 fin : 2023-11-20 21:00:00. .

16 Rue Pierre Maître Les Bons Restes

Reims 51100 Marne Grand Est



FOOD FRESCO

You’ve been seduced by La Fresque du Climat, you’re wondering about the impact of our food on climate, biodiversity, health or food resilience, or you’re just curious?

But what is La Fresque de l’Alimentation?

It’s an opportunity to spend 3 hours together to :

– Gain a global vision of the consequences of our food on human beings and their environment (climate, biodiversity, etc.)

– Define the principles of healthy, sustainable eating: plant-based, local, organic, seasonal, etc.

– Make a commitment, individually and collectively, to a more sustainable diet by setting concrete, realistic objectives.

Take your place now!

FOOD FRESCO

¿Le ha cautivado La Fresque du Climat, se pregunta por el impacto de nuestra alimentación en el clima, la biodiversidad, la salud o la resiliencia alimentaria, o simplemente siente curiosidad?

Pero, ¿qué es La Fresque de l’Alimentation?

Es una oportunidad de pasar 3 horas juntos para :

– Obtener una visión global de las consecuencias de nuestra alimentación sobre el ser humano y su entorno (clima, biodiversidad, etc.)

– Definir los principios de una alimentación sana y sostenible: vegetal, local, ecológica, de temporada, etc.

– Comprometerse individual y colectivamente con una alimentación más sostenible fijándose objetivos concretos y realistas.

¡Inscríbete ya!

WANDGEMÄLDE ZUM THEMA ERNÄHRUNG

Hat dich La Fresque du Climat angesprochen, stellst du dir Fragen über die Auswirkungen unserer Ernährung auf das Klima, die Biodiversität, die Gesundheit oder die Widerstandsfähigkeit von Lebensmitteln oder bist du einfach nur neugierig?

Aber was ist La Fresque de l’Alimentation?

Es ist die Gelegenheit, drei Stunden gemeinsam zu verbringen, um :

– Einen Überblick über die Auswirkungen unserer Ernährung auf den Menschen und seine Umwelt (Klima, Biodiversität, …) zu bekommen

– Die Grundsätze einer gesunden und nachhaltigen Ernährung zu definieren: vegetarisch, lokal, bio, saisonal, …

– Sich individuell und kollektiv mit konkreten und realistischen Zielen für eine nachhaltigere Ernährung einsetzen.

Nimm schnell deinen Platz ein!

Mise à jour le 2023-11-09 par ADT de la Marne