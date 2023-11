Atelier de sensibilisation four à pain 16 Rue Pierre Maître Reims, 15 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Les associations Les Bons Restes et L’Ecole des Jardiniers proposent une journée autour du pain.

Après plusieurs chantiers participatifs, une inauguration festive réussie, 138 pizzas, 6 pains et 5 teurgoules, il est temps maintenant de poursuivre la vie de notre four en terre crue.

Ne prenez pas votre repas, nous le cuisinerons ensemble lors de l’atelier !

Au programme ? Cuissons au four en terre, temps d’échanges et jeux autour des fours, des pizzas, des filières de blé, etc.

A partir de 12 ans (mineur accompagné d’un adulte)..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 16:00:00. .

16 Rue Pierre Maître Les Bons Restes

Reims 51100 Marne Grand Est



The associations Les Bons Restes and L’Ecole des Jardiniers organize a day devoted to bread.

After several participative workcamps, a successful festive inauguration, 138 pizzas, 6 loaves of bread and 5 teurgoules, it’s now time to continue the life of our raw-earth oven.

Don’t bring your lunch, we’ll cook it together at the workshop!

What’s on the agenda? Clay oven cooking, discussion and games around ovens, pizzas, wheat chains, etc.

Ages 12 and up (minors accompanied by an adult).

Las asociaciones Les Bons Restes y L’Ecole des Jardiniers organizan una jornada dedicada al pan.

Después de varios campos de trabajo participativos, una inauguración festiva con éxito, 138 pizzas, 6 barras de pan y 5 teurgoules, ha llegado el momento de continuar la vida de nuestro horno de barro.

No traigas tu comida, ¡la cocinaremos juntos en el taller!

¿Cuál es el programa? Cocinar en el horno de barro, debate y juegos sobre hornos, pizzas, cadenas de trigo, etc.

Para niños a partir de 12 años (menores acompañados de un adulto).

Die Vereine Les Bons Restes und L’Ecole des Jardiniers bieten einen Tag rund um das Brot an.

Nach mehreren Mitmach-Baustellen, einer gelungenen festlichen Einweihung, 138 Pizzen, 6 Broten und 5 Teurgoules ist es nun an der Zeit, das Leben unseres Lehmofens weiterzuführen.

Nehmen Sie Ihr Essen nicht mit, wir werden es während des Workshops gemeinsam backen!

Was steht auf dem Programm? Backen im Lehmofen, Zeit für Austausch und Spiele rund um Öfen, Pizzen, Weizenketten usw.

Ab 12 Jahren (Minderjährige in Begleitung eines Erwachsenen).

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme du Grand Reims