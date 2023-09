JEP 2023 – PRÉSENTATION DES PLAFONDS PEINTS MÉDIÉVAUX 16 rue Paul Vergnes Lagrasse, 17 septembre 2023, Lagrasse.

Lagrasse,Aude

Sabine vous fait découvrir l’univers méconnu des plafonds peints médiévaux lors d’une présentation exceptionnelle de l’exposition permanente de la Maison du Patrimoine. Déchiffrez, avec elle, les représentations des closoirs et des planches retrouvés à Lagrasse et laissez-vous surprendre par l’imaginaire des artistes de l’époque.

Durée : 45mn

Inscription obligatoire.

2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 15:15:00. EUR.

16 rue Paul Vergnes

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



Sabine introduces you to the little-known world of medieval painted ceilings in an exceptional presentation of the Maison du Patrimoine’s permanent exhibition. With her, decipher the representations of the closoirs and boards found at Lagrasse, and let yourself be surprised by the imagination of the artists of the time.

Duration: 45 min

Registration required

Sabine le introducirá en el mundo poco conocido de los techos pintados medievales en una presentación especial de la exposición permanente de la Maison du Patrimoine. Descifre con ella las representaciones de los closoirs y tableros encontrados en Lagrasse y déjese sorprender por la imaginación de los artistas de la época.

Duración: 45 minutos

Inscripción obligatoria

Sabine führt Sie in einer außergewöhnlichen Präsentation der Dauerausstellung des Maison du Patrimoine in die unbekannte Welt der mittelalterlichen Deckenmalereien ein. Entschlüsseln Sie mit ihr die Darstellungen der in Lagrasse gefundenen Closoirs und Bretter und lassen Sie sich von der Vorstellungswelt der damaligen Künstler überraschen.

Dauer: 45 Min

Anmeldung erforderlich

