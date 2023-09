Représentation humoristique de la traversée existentielle d’une araignée au lycée Marie Curie. 16 Rue Octave Greard Vire Normandie, 25 mai 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Entre deux sessions de travail à la chaîne dans la maison hantée du parc Astérix, une araignée pleine d’ambition vient nous présenter une maquette de son futur solo: un mélange de stand-up et de comédie-musicale autour de la chanson I am what I am de Gloria Gaynor.

Au centre de sa toile, cette araignée (ou plutôt cette jeune femme qui a disparu sous le costume) , traverse une crise existentielle. Comment tracer la toile parfaite , et quel chemin emprunter ? Quelle trace pourrait-elle laisser dans le monde?

Un premier spectacle, autobiographique et jubilatoire, conçu et interprété par Elsa Delmas qui pourrait finalement se résumer ainsi, comme le suggère l’autrice : » une performance sur les araignées, les boulots de merde et l’acceptation de soi »..

2024-05-25 16:00:00 fin : 2024-05-25 . .

16 Rue Octave Greard Noues de Sienne

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Between two sessions of assembly-line work in the haunted house of Parc Astérix, an ambitious spider comes to present a demo of her future solo show: a mix of stand-up comedy and musical comedy based on the song I am what I am by Gloria Gaynor.

At the center of his web, this spider (or rather, this young woman who disappeared under the costume) is going through an existential crisis. How can she create the perfect web, and what path should she take? What trace could she leave in the world?

An autobiographical and jubilant first show, conceived and performed by Elsa Delmas, which, as the author suggests, could be summed up as « a performance about spiders, shitty jobs and self-acceptance ».

Entre dos sesiones de trabajo en cadena en la casa encantada del Parc Astérix, una araña llena de ambición viene a presentar una maqueta de su futuro espectáculo en solitario: una mezcla de stand-up y comedia musical basada en la canción I am what I am de Gloria Gaynor.

En el centro de su tela, esta araña (o más bien esta joven que ha desaparecido bajo el disfraz) atraviesa una crisis existencial. ¿Cómo puede crear la tela perfecta y qué camino debe seguir? ¿Qué huella puede dejar en el mundo?

Un primer espectáculo autobiográfico y jubiloso, concebido e interpretado por Elsa Delmas, que, como sugiere la autora, podría resumirse como « una performance sobre arañas, trabajos de mierda y autoaceptación ».

Zwischen zwei Fließbandarbeiten im Geisterhaus des Parc Astérix präsentiert uns eine ehrgeizige Spinne ein Modell ihres zukünftigen Solos: eine Mischung aus Stand-up-Comedy und musikalischer Komödie rund um Gloria Gaynors Song I am what I am.

Die Spinne im Zentrum ihres Netzes (oder vielmehr die junge Frau, die unter dem Kostüm verschwunden ist), befindet sich in einer existenziellen Krise. Wie soll sie das perfekte Netz zeichnen und welchen Weg soll sie einschlagen? Welche Spuren könnte sie in der Welt hinterlassen?

Ein autobiografisches und jubilierendes Debüt, das von Elsa Delmas konzipiert und aufgeführt wird und sich, wie die Autorin vorschlägt, folgendermaßen zusammenfassen lässt: « Eine Performance über Spinnen, Scheißjobs und Selbstakzeptanz ».

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche