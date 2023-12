Unipop : Mouvements et figures féministes dans le monde arabe 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 18 décembre 2023 18:30, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

18h30 : Conférence en direct de Pessac : Mouvements et figures féministes dans le monde arabe par René Otayek avec la présence du réalisateur Amjad Al Rasheed.

20h30 : Avant-première du film « Inchallah un fils »..

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



6:30pm: Conference live from Pessac: Feminist movements and figures in the Arab world by René Otayek, with director Amjad Al Rasheed in attendance.

8:30pm: Preview of the film « Inchallah un fils ».

18.30 h: Conferencia en directo desde Pessac: Movimientos y figuras feministas en el mundo árabe, a cargo de René Otayek, con la presencia del director Amjad Al Rasheed.

20.30 h: Preestreno de la película « Inchallah un fils ».

18.30 Uhr: Live-Konferenz aus Pessac: Feministische Bewegungen und Figuren in der arabischen Welt von René Otayek in Anwesenheit des Regisseurs Amjad Al Rasheed.

20.30 Uhr: Vorpremiere des Films « Inchallah un fils ».

